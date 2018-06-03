У легендарного футболиста украли $11 тыс. в аэропорту Москвы

У завершившего карьеру футболиста Нванкво Кану, бывшего игрока сборной Нигерии и английского клуба Арсенал украли 11 тысяч долларов в Шереметьево. Двух грузчиков московского аэропорта задержали по подозрению в краже.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.

Нванкво Кану прилетел из Лондона в Москву, его самолет приземлился в Шереметьево. Позже он вылетел в Калининград, где сборная Нигерии 16 июня сыграет с командой Хорватии.

В гостинице Кану и обнаружил пропажу денег. Пострадавший обратился в полицию.

Позже правоохранительные органы задержали двух грузчиков Шереметьево, разгружавших багаж пассажиров рейса Лондон — Москва. Против них завели уголовное дело о краже.

– Похищенные деньги изъяты; скоро их вернут владельцу, – заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

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