Сборная Украины разгромила Албанию

Сборная Украины по футболу одержала крупную победу над сборной Албании.

Товарищеский матч

Албания – Украина – 1:4.

Албания: Бериша, Маврай, Дьемсити, Хюсай, Весели, Ндой, Лиляй (Аети 65′), Леньяни (Балай 46′), Рамадан (Чака 26′), Роши (Мемолла 46′), Манай (Цикалеши 57′).

Украина: Лунин, Соболь, Бурда, Кривцов, Бутко (Караваев 82′), Малиновский (Коваленко 71′), Зинченко (Сидорчук 71′), Марлос (Шапаренко 57′), Коноплянка, Ярмоленко, Беседин (Селезнев 46′).

Голы: Ндой 89′ – Коноплянка 32′, 90′, Ярмоленко 36′, 45+1′.

Желтые карточки: Бурда 33′.

Сборные Украины и Албании провели товарищескую встречу во французском Эвиане. По сравнению с матчем против Марокко Шевченко провел сразу 6 замен.

Сине-желтые начали первый тайм очень активно и уже на 31-й минуте вышли вперед. Коноплянка получил пас от Ярмоленко и точно пробил в ближний угол ворот. Уже через 5 минут, подопечные Шевченко удвоили преимущество – Ярмоленко мастерски убрал защиту албанцев и переиграл голкипера соперников.

Третий гол Украина забила уже в добавленное время. После паса от Малиновского дубль оформил Андрей Ярмоленко.

Албанцы тоже имели шансы, расписаться в воротах Лунина в первом тайме, однако подопечные Пануччи воплотить свои возможности в голы не сумели.

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Во втором тайме продолжилось доминирование сине-желтых. Хотя, в начале албанцы сильно побеспокоили Лунина дальними ударами. В середине тайма, отличился при явном офсайде Селезнев, однако взятие ворот не было засчитано. После чего, темп игры заметно стих и здесь уже получили возможность забить подопечные Пануччи. Сине-желтые пропустили одну из немногочисленных атак соперника, которую точным ударом из-под Караваева в угол ворот Лунина завершил Ндой.

На последних минутах встречи украинцы снова восстановили преимущество в 3 мяча. После паса от Ярмоленко в пустые ворота албанцев дубль оформил Коноплянка.

В итоге 4:1. Шевченко во главе сборной получает вторую разгромную победу после 2016 года, когда сине-желтые обыграли Косово 3:0.

Напомним, Факты ICTV провели онлайн-трансляцию товарищеского матча Албания – Украина.