Баскетболист вернул украденное полотенце одним взглядом

После окончания второго матча финальной серии НБА между Голден Стейт и Кливлендом (122:103, 2-0) произошел курьезный эпизод, который не остался без внимания операторов.

Читайте: Месси устроили фотосессию с козами.

Один из болельщиков снял полотенце с плеч форварда Уорриорз Кевина Дюранта, когда тот возвращался в раздевалку. Но баскетболисту, похоже, не понравилась такая выходка фаната.

Дюрант бросил на трибуну гневный взгляд, после чего ему вернули полотенце.

That fan tried it

(via @NBCSWarriors) pic.twitter.com/yJLaAj0ZnJ

— Bleacher Report (@BleacherReport) 4 июня 2018 г.