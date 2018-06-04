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Баскетболист вернул украденное полотенце одним взглядом

Кевин Дюрант вернул взглядом свое полотенце, после того, как его стащил болельщик.

После окончания второго матча финальной серии НБА между Голден Стейт и Кливлендом (122:103, 2-0) произошел курьезный эпизод, который не остался без внимания операторов.

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Один из болельщиков снял полотенце с плеч форварда Уорриорз Кевина Дюранта, когда тот возвращался в раздевалку. Но баскетболисту, похоже, не понравилась такая выходка фаната.

Дюрант бросил на трибуну гневный взгляд, после чего ему вернули полотенце.

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