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Динамо подписало бразильского хавбека – СМИ

Полузащитник Че Че, выступавший за бразильский клуб Палмейрас, подписал контракт с киевлянами на 5 лет.

Динамо приобрело у Палмейрас полузащитника Че Че, сообщает UOL.

По информации бразильского медиа, украинская сторона заплатит за переход 25-летнего футболиста сумму в 4,8 миллиона евро.

Согласно данным ресурса, стороны еще две недели назад достигли устного соглашения по трансферу. Игрок центра поля подпишет трудовой договор с киевским клубом на 5 лет.

Читайте: Трансферное окно 2018: все о переходах в АПЛ

Напомним, форвард Динамо стал одним из лучших бомбардиров Лиги Европы.

Фото: uol.com.br.

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