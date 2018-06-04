Кариус доигрывал финал ЛЧ с сотрясением мозга после удара Рамоса

Голкипер Ливерпуля Лорис Кариус доигрывал матч финала Лиги чемпионов с серьезной травмой.

24-летний немец в начале второго тайма получил удар локтем в голову от капитана мадридцев Серхио Рамоса. В этот момент в Кариуса произошло сотрясение мозга, утверждает ESPN.

Через несколько минут Кариус допустил ошибку, подарив мяч форварду Кариму Бензема, а на 83-й минуте встречи не справился с дальним ударом полузащитника Гарета Бэйла.

По информации издания, Кариус 31 мая в Бостоне посетил специалиста по травмам головы и сделал снимки в Массачусетськой больнице общего профиля.

К доктору Россу Зафонте, который лечит игроков НФЛ после повреждений головы, Кариус был направлен по инициативе врачей клуба, обеспокоенных его состоянием. Ливерпуль отказался от комментариев по этому поводу.

Ранее сообщалось, что УЕФА не накажет Рамоса за атаку на Кариуса.

Напомним, что в финальном матче Лиги чемпионов, который состоялся в Киеве 26 мая на НСК Олимпийский, мадридский Реал обыграл английский Ливерпуль со счетом 3:1.

Фото: Liverpool FC.