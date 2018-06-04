Аргентинский форвард Барселоны Лионель Месси провел фотосессию с козами для журнала Paper.

Месси давно в соцсетях сравнивают с козой – на английском это аббревиатура G.O.A.T. (Greatest of all time), которую можно расшифровать как “величайший игрок всех времен”.

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С этим многие могут не согласиться, но с Барселоной он завоевал 32 трофея, в том числе 4 раза выиграл Лигу чемпионов, 9 раз становился чемпионом Испании, а также выиграл 5 Золотых мячей и 5 Золотых бутс.

Сообщается, что животные были взяты из зоопарка Барселоны и с ними постоянно были работники зоопарка, чтобы козы не испытывали стресса на съемках.

















Месси устроили фотосессию с козами / 9 фотографий

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Фото: Paper.