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Месси устроили фотосессию с козами

Аргентинский форвард Барселоны Лионель Месси провел фотосессию с козами для журнала Paper.

Месси давно в соцсетях сравнивают с козой – на английском это аббревиатура G.O.A.T. (Greatest of all time), которую можно расшифровать как “величайший игрок всех времен”.

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С этим многие могут не согласиться, но с Барселоной он завоевал 32 трофея, в том числе 4 раза выиграл Лигу чемпионов, 9 раз становился чемпионом Испании, а также выиграл 5 Золотых мячей и 5 Золотых бутс.

Сообщается, что животные были взяты из зоопарка Барселоны и с ними постоянно были работники зоопарка, чтобы козы не испытывали стресса на съемках.

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Месси устроили фотосессию с козами / 9 фотографий

Ранее игроки Реала разозлили фанатов Ливерпуля из-за фото на Энфилде.

Фото: Paper.

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