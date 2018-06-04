Факты ICTV подвели итоги финала Лиги чемпионов 2018, который состоялся в Киеве на НСК Олимпийский.

Украинская столица постепенно приходит в себя от большого нашествия иностранных болельщиков прошлого уик-энда. Чиновники считают прибыль и подводят итоги футбольного праздника. Факты ICTV тоже решили подвести итоги большого футбола в украинской столице.

Без аншлага, но с королем!

Киевский финал Лиги чемпионов не сумел собрать аншлаг впервые за десятки лет проведения турнира Старого света. Последний раз в 1980 году испанский Сантьяго Бернабеу на финале Кубка европейских чемпионов между Ноттингем Форест и Гамбургом собрал лишь 50 тыс. зрителей, при том, что вместимость стадиона составляет 80 тыс.

Отсутствие аншлага на 70-тысячный арене в украинской столице можно связать с расширением мест для VIP-гостей и ложи прессы для журналистов. Следовательно, места для зрителей сократили до 63 тыс. Однако, на матче побывал лишь 61561 зритель. Также часть болельщиков Реала были вынуждены сдать свои билеты через дорогие авиабилеты и цены на отели и хостелы в Киеве. А часть английских фанатов Ливерпуля не смогла добраться до Киева в день игры из-за отмены рейсов.

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Увидеть в живую исторический финал ЛЧ в Киеве прибыло немало мировых знаменитостей, политиков и спортсменов. В частности, президент Украины Петр Порошенко наблюдал за финалом Лиги чемпионов с VIP-ложи НСК Олимпийский вместе с королем Испании Хуаном Карлосом I, президентом УЕФА Александером Чеферином, президентом ФИФА Джанни Инфантино, президентом Эстонии Керсти Кальюлайдом и премьером Болгарии Бойко Борисовым.





Что оставил по себе финал Лиги чемпионов / 3 фотографии

Также на трибунах “засветились” экс-капитан Шахтера Дарио Срна с женой, девушка Криштиану Роналду – Джорджина Родригес, Паулу Фонсека, Стивен Джеррард, Фрэнк Лэмпард, Гарри Линекер, Роберто Карлос и другие.

Миллионы в карманах

Футбольные болельщики, которые посетили Киев во время финала Лиги чемпионов только в день мужского финала, 26 мая, оставили в столичных гостиницах, хостелах и ресторанах почти 50 млн. гривен.

– Мы все, что могли, сделали. Все, кто к нам приехал, были поражены и довольны. Киевляне, думаю, тоже довольны. Только в день проведения финала гости города оставили в кафе, ресторанах и гостиницах около 50 млн гривен, – рассказал Кличко.

Мэр Киева также отметил, что руководство УЕФА осталось довольно подготовкой города к финалу. Президент УЕФА Александр Чеферин дал высокую оценку украинской столицы в подготовке и проведении финала ЛЧ и отметил, что как минимум половина болельщиков, посетивших Киев во время финала, приедут сюда еще раз.

Горы из мусора и фонтан с пивом

Английские фанаты приятно удивили жителей украинской столицы. Известны своим агрессивным поведением, англичане вместе с украинцами и фанами Реала распивали пиво, обнимались, пели гимн Ливерпуля, фотографировались друг с другом и жгли файера.

Единственным отрицательным моментом их пребывания стало избиение английских фанов украинскими ультрас Trouble Company (ЦСКА, Киев), которые назвали это акцией.

Фанаты красных хоть и не доставляли особых проблем правоохранителям, но при этом умудрились превратить парк Шевченко в огромную свалку. Коммунальщикам пришлось выгребать после них горы пустых пивных банок, бутылок, упаковок из-под еды, сигаретных окурков и тому подобное.

Более 4 тонн мусора собрали работники коммунальных служб в официальных фан-зонах финала Лиги чемпионов УЕФА в Киеве на Крещатике и Контрактовой площади, и в местах встречи болельщиков – возле парка Шевченко и дворца Украина.

В ночь на 27 мая к уборке было привлечено 1400 коммунальщиков.





Что оставил по себе финал Лиги чемпионов / 3 фотографии

Сколько фанов прибыло в Украину

Всего финал Лиги чемпионов в Киеве посетило более 30 тыс. болельщиков. За сообщение ГНСУ, работники Госпогранслужбы оформили на выезд из страны более 30 500 участников финала Лиги чемпионов после уик-энда.

В дни финала Лиги чемпионов на территорию Украины не допустили 73 нежелательных лица.

В то же время глава полиции Киева Андрей Крищенко отметил, что только 100 граждан России смогли попасть в Киев на финал ЛЧ и все они были тщательно проверены.

Отмечается, что сложно подсчитать количество иностранцев, которые приехали именно на футбол, но можно сказать, что в эти дни в Украину въехало на 15-20% людей больше, чем обычно.

Между тем, Украина уже начала подготовку к борьбе за финал Лиги Европы и Суперкубок УЕФА. ФФУ уже готовит заявку на проведение решающих матчей.

Фото: APUkraine, Информатор