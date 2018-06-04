Украинский футболист переходит в Наполи

Голкипер Зари Андрей Лунин перейдет в Наполи, если согласует личный контракт с неаполитанцами.

Луганская Заря договорилась с Наполи о трансфере Андрея Лунина, утверждает Gazzetta dello Sport. Сумма сделки может составить €8 млн. В то же время, по информации источника, у луганчан есть и договоренность с Интером, который дает лишь €5,5 млн.

Интер якобы намерен отправить Лунина на два сезона в аренду в Болонью, а дальше у Андрея будет шанс стать основным.

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Наполи пока остался без основного вратаря – Пепе Рейна в качестве свободного агента ушел в Милан. Однако неаполитанцы пытаются подписать Руи Патрисиу, который хочет покинуть лиссабонский Спортинг.

В текущем сезоне украинец провел 36 матчей в составе Зари, в которых пропустил 54 мяча и 12 раз сохранил ворота сухими.

Ранее Роман Григорчук стал новым тренером чемпиона Казахстана – Астаны.

Фото: ФК Заря.