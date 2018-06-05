Договорняки и коррупция: вся правда об украинском футболе

Нацполиция заподозрила в договорных матчах аж 35 клубов разных лиг.

Иногда месяцами ждешь важного матча, покупаешь билет, приходишь на стадион болеть за любимую команду. А оказывается, исход поединка кем-то уже определен. Мало того, счет известен и даже фамилию футболиста, который забьет решающий гол. И как после такого ходить на стадион.

Уже вторую неделю в Украине продолжается громкий футбольный скандал – Нацполиция заподозрила в договорных матчах аж 35 клубов разных лиг. И устроила массовую облаву на их организаторов. Следили за ними правоохранители более 2-х лет.

Под подозрение попали президенты команд, бывшие и действующие игроки, тренеры и арбитры. Их вроде подкупали для получения нужного счета в матчах. После чего, заранее зная результат, делали ставки в букмекерских конторах. И выигрывали ежегодно десятки миллионов долларов.

И это в матче команд первой, а не премьер-лиги. Еще одна удивительная игра – Черкасский Днепр против Сум. После того, как счет сравнялся, болельщики Днепра выбегают на поле и атакуют руководство и игроков родного клуба, обвиняя в договорняке.

Как выяснилось, на этот матч было сделано немало невероятных ставок, от 10 тысяч долларов. Впрочем, для футбольных специалистов это не стало сенсацией. Говорят, договорняки существовали еще во времена СССР.

Вот только если раньше матчи преимущественно сливали, когда команде уже не были нужны очки в турнирной таблице. То теперь все зависит исключительно от размера гонорара.

Одна из скрытых съемок полиции, на которой президент футбольного клуба Сумы будто предлагает взятку арбитру за правильный результат в игре с Волынью. За ничью – 30 тысячгривен, за победу – 100. В итоге его клуб выигрывает и в одном из Макдональдсов Киева мужчина рассчитывается с судьей.

Немало президентов клубов уже начали оправдываться. Мол, не имеют никакого отношения к договорным матчам. Тогда как в МВД о причастности их команд объявили на всю Украину.

Хотя в том, что коррупция процветает в украинском футболе, никто даже не сомневается. Не секрет и схемы, в которых задействованы футболисты. Одна из самых распространенных, когда игроки делают ставки в букмекерских конторах на свои же матчи. А потом играют в соответствии с ними.

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Часто ставят и на наличие пенальти в матче или красной карточки. Ну что стоит футболистам ее получить в конце поединка.

Впрочем, подобные скандалы не новые для футбольного мира. В 2006-м в итальянском чемпионате прогремел еще громче. В покупке игр и сговоре с арбитрами обвинили целый ряд ведущих клубов – Милан, Ювентус, Лацио, Фиорентина. Из них тогда сняли очки, а Ювентус лишили еще и двух чемпионских титулов и отправили в низшую лигу.

А вот как будет с наказаниями в Украине – пока никто не знает.

Но в то же время все эксперты соглашаются, что проблема договорняков в украинском футболе достигла небывалых масштабов. Под подозрением, в том числе и 10 из 12 команд премьер-лиги.

Вице-президент Федерации футбола и по совместительству антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий, говорит о возможных тюремных сроках от 3 до 5 лет. Жесткой может быть и реакция УЕФА. 5 лет назад спортивный суд в Лозанне за договорной матч с львовскими Карпатами лишил бронзовых медалей харьковский Металлист. Сейчас ситуация еще хуже.

К слову, УЕФА дисквалифицировал тренера Манчестер Сити Пепа Гвардиолу на два еврокубковых матча.