Круче чем Марадона и Пеле! Назван лучший футболист в истории ЧМ

ФИФА устроила на официальном сайте полноценный турнир-голосования по выбору лучшего футболиста в истории чемпионатов мира.

Больше всего голосов набрал уругваец Альсидес Эдгардо Гиджа, который забил победный гол в решающем матче ЧМ-1950.

Thanks to those who took part in the voting over the last 10 days. 578,024 votes were cast in total! pic.twitter.com/HD6QadccdL

You have chosen Alcides Ghiggia, @Uruguay ’s Maracanazo hero of 1950, as the World Cup’s greatest player!

Голосование проходило в социальных сетях ФИФА по системе выбывания. Всего проголосовало 578 024 человека, в числе кандидатов были 32 футболиста.

В финале оказались Альсидес Эдгардо Гиджа и Диего Марадона. На пути к победе Альсидес Гиджа обошел также немца Оливера Кана, бразильца Пеле, голландца Йохана Кройффа и бразильца Роналдо.

It’s World Cup Greatest Players Final time!

32 legends of past tournaments have been whittled down by YOU to leave just two World Cup icons!

Who will get your very last vote? pic.twitter.com/o9EEYAnh6T

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 3 июня 2018 г.