Официально: Фред – игрок Манчестер Юнайтед

Фред стал самым дорогим футболистом в истории Шахтера и украинского футбола, подписав контракт с Манчестер Юнайтед.

О переходе Фреда из Шахтера в МЮ сообщает официальный сайт английского клуба. Пресс-служба пообещала предоставить детали позднее.

Официальный сайт “горняков” также объявил о достижении соглашения с МЮ, не предоставив никакой дополнительной информации.

Таким образом, Фред стал самым дорогим футболистом в истории Шахтера и украинского футбола. Предыдущий рекорд принадлежал также игроку “горняков” Алексу Тейшейре, который в 2016 году за 50 миллионов евро перебрался в китайский Цзянсу Сунин.

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Фред перешел в Шахтер летом 2013-го года из Интернасьоналя за 15 миллионов евро. Фото: shaktar.com.

К слову, ранее Фред прибыл на базу Манчестер Юнайтед для прохождения медосмотра.