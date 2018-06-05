PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Объявлен календарь УПЛ на сезон 2018/19/

Объявлен календарь УПЛ на сезон 2018/19

Стал известен календарь первого этапа украинской Премьер-лиги в сезоне 2018/2019.

Сезон стартует 22 июля. Уже в 3-м туре нас ожидает матч между Динамо и Шахтером. В 7-м туре состоится первое полтавское дерби в УПЛ, в 9-м туре война Львова и Карпат, в 10-м возвращение киевского противостояния между Динамо и Арсеналом.

Читайте: Договорняки и коррупция: вся правда об украинском футболе

Всего в соревнованиях примут участие 12 клубов.

Фото: Telegram-канал Брутальный Футбол. 

Напомним, ранее был представлен проект сезона в УПЛ с участием 16 клубов.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка