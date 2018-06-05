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Премьер-лига: украинские клубы будут играть Золотой матч

В украинской футбольной Премьер-лиге введен Золотой матч с нового сезона 2018/19.

Решающий поединок за титул произойдет в случае равенства между 1-й и 2-й командой по очкам и очным встречам.

В мае сообщалось, что инициатором возвращения этого правила выступило Динамо, которое вынесло предложение на рассмотрение клубам УПЛ, сообщает SportArena со ссылкой на FootballHub.

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Ранее чемпион УПЛ в случае равенства очков определялся с учетом разницы мячей.

К слову, был объявлен календарь украинской Премьер-лиги в сезоне 2018/2019.

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