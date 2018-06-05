Проблемные фанаты и Суперкубок Украины. О чем говорил Гримм

Руководство украинской Премьер-лиги во главе с Томасом Гриммом подвело итоги прошедшего сезона и рассказало о проведении матча за Суперкубок Украины-2018.

Президент Украинской Премьер-лиги Томас Гримм в Доме футбола подвел итоги прошедшего сезона и рассказал о проведении предстоящего матча за Суперкубок Украины-2018.

Суперкубок Украины-2018

Суперкубок Украины по футболу, как и в прошлом пройдет в Одессе, на арене Черноморец. Дата – 21 июля.

Билеты

Билеты на матч в продажу поступят в ближайшее время. Стоимость – осталась на прошлогоднем уровне: от 90 гривен в фанатские сектора до 1400 гривен в ложе. Стоит заметить, что все билеты будут именными, поэтому перед входом на стадион будут проверять документы. Идентификация билетов будет осуществляться с помощью штрих-кода.

– Суперкубок – одна из важных традиций футболу в Украине. Это важный матч сезона, который его открывает. Уже есть традиции сезон открывается в Одессе. Это битва грандов – Динамо и Шахтера, всегда бескомпромиссное зрелище. Недавно Киев принимал финал ЛЧ и для нас это является образцом того, как нужно проводить футбольные матчи самого высокого масштаба. Мы бы хотели, чтобы болельщики заполнили стадион и в полной мере насладились шоу перед матчем и на футбольном поле, – сказал Томас Гримм.

Также была проведена жеребьевка Суперкубка. Так, номинальным хозяином поля будет донецкий Шахтер, а киевское Динамо исполнит роль гостей.

Трансляторы

Официальными бродкастерами Суперкубка Украины на ближайшие 3 года станут телеканалы Футбол 1/2. В частности, как сообщил директор телеканалов Александр Денисов, матч за Суперкубок будет транслироваться на уровне плей-офф Лиги чемпионов. Будут несколько камер slow-motion (камеры с замедленной съемкой) и будут повторы высокой четкости и детализации.

Призовой фонд Суперкубка

Призовой фонд Суперкубка Украины-2018 по сравнению с прошлым годом остался неизменным и составляет 1,5 млнгривен. Победитель встречи получит 1 млн грн, а проигравший – 500 тыс. грн.

УПЛ

Недавно были подведены итоги сезона 2017/18 в УПЛ. Одним из самых негативных моментов, которые отметил президент УПЛ Томас Гримм – является поведение болельщиков на стадионах.

– На матчах Динамо – Шахтер болельщики проносят очень много пиротехники на стадионы и с этим нужно бороться, ведь мы за чистый футбол, – отметил Гримм.

Также стало известно, что все клубы, которые заявлены в УПЛ, получили аттестацию для участия в следующем сезоне украинской Премьер-лиги.

Со следующего сезона руководство УПЛ будет работать над увеличением посещаемости на украинских стадионах, а также особое внимание будет уделять безопасности проведения футбольных матчей.

Верес на Львов

– Нам было сообщено Федерацией футбола Украины, что клуб получил аттестат на выступления в следующем сезоне с точки зрения переименования команды во Львов. Все формальные и юридические вопросы были решении корректно, – сказал Гримм.

При этом отметил, что сейчас проходят консультации с УЕФА по этому вопросу и если они дадут “зеленый свет”, то все останется так как есть сейчас.

Новый формат УПЛ

Новый формат турнира могут ввести уже в сезоне 2019/20. Количество команд-участниц украинской Премьер-лиги могут увеличить с 12-ти – до 16-ти.

Руководители лиги должны принять окончательное решение о расширении турнира до зимнего межсезонья.