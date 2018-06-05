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Трансферное окно 2018: все о переходах в АПЛ

Трансферное окно в Европе открылось 1 июня. Факты ICTV рассказывают о топ-переходах в АПЛ и все трансферные новости.

Летнее трансферное окно в Европе официально открылось 1 июня и продлится до 31 августа 2018 года.

А вот в АПЛ оно открылось еще 17 мая, и закроется 9-го августа, за два дня до старта чемпионата. В прошлом году, такое решение вынесли клубы английской Премьер-лиги на голосовании.

Факты ICTV будут следить и рассказывать о главных переходах этим летом в Англии.

 

 

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