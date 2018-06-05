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Виталия Кличко официально включат в Международный зал боксерской славы

Виталий Кличко станет первым украинцем, которого примут в Международный зал боксерской славы.

“Вечный” чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Виталий Кличко станет первым украинцем, которого включат в Международный зал боксерской славы (IBHOF – International Boxing Hall of Fame).

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Виталий победил в номинации Современные боксеры (те, кто провел последний бой не раньше 1989 года). С ним соревновались еще 32 кандидата, из них путем голосования выбрали трех будущих членов Зала славы. Кроме Виталия этой чести удостоились Эрик Моралес и Рональд Райт.

– Это мечта многих боксеров стать членом Зала славы. Думал о Зале Славы, но никогда не ожидал, что в один прекрасный день окажусь в компании легенд, которые всегда были для меня примерами. Таких как Мухаммед Али, Майк Тайсон и многие известные мировые боксеры. Для меня это большая честь, – признался Виталий Кличко.

Украинский боксер примет участие в торжественной церемонии, которая пройдет 10 июня в казино Turning Store Resort в Канастоте, США. Участников предстоящего мероприятия также ждет турнир по гольфу, автограф-сессии звезд бокса, VIP-вечеринка и парад чемпионов.

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