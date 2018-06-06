Английский футболист запретил семье ехать на ЧМ в Россию из-за расизма

Дэнни Роуз оставил свою семью дома из-за угрозы расистских выкриков на ЧМ-2018 в России.

Защитник Тоттенхэма и сборной Англии Дэнни Роуз запретил своей семье ехать на Чемпионат мира-2018. Игрок опасается за безопасность своих родных в России.

“Мой папа по-настоящему расстроен, я понял это по его голосу. Он сказал, что у него, возможно, больше не будет возможности приехать на чемпионат мира и посмотреть на мою игру. Было эмоционально это слышать. Мне грустно. Но есть, как есть. Как-то Россия получила право на проведение турнира, и надо это принять”, – приводит BBC слова Роуза.

Роуз добавил, что не волнуется за себя, а за свою семью. Также англичанин выразил свое возмущение решением ФИФА оштрафовать Россию на 22 тыс. фунтов за расистские выкрики болельщиков во время товарищеского матча Россия – Франция в Санкт-Петербурге.

“Штраф 22 тысячи фунтов – это отвратительно. Чего ожидает ФИФА? Не хочу быть дерзким, но если бы меня оштрафовали на такую ​​сумму – без высокомерия – это бы ничего не изменило. Звучит смешно, что страну оштрафовали на 22 тысячи фунтов”, – сказал Роуз.

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Фото: Paul Greenwood/BPI/Rex/Shutterstock.