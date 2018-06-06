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Футболисты сборной Мексики развлеклись с 30 проститутками

Игроки сборной Мексики сняли частный дом и сутки развлекались с элитными проститутками.

По информации британского The Sun, которое ссылается на мексиканский журнал TVNotas, девять футболистов национальной сборной Мексики перед поездкой на Мундиаль арендовали частный дом неподалеку от Мехико и заказали услуги более 30 проституток.

Среди действующих лиц были лидеры сборной – Рауль Хименес, Гильермо Очоа, Джованни дос Сантос, Карлос Сальседо и Марко Фабиан.

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По информации источника, это случилось после товарищеского матча с Шотландией (1:0), который состоялся 3 июня. Формально футболисты не нарушили дисциплину, потому что это происходило в их выходной. Поэтому, футболисты не будут наказаны со стороны Федерации футбола Мексики, поскольку никто из них не пропускал тренировок.

Интересно, что в 2011 году восемь игроков сборной Мексики были отчислены из состава за аналогичный проступок. Они потеряли места в заявке за несколько дней до старта Кубка Америки. Также футболисты были оштрафованы.

Ранее турецкие спортсмены попали в громкий секс-скандал.

Фото: Mexican National Team.

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