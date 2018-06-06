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Мейвезер за один бой заработал больше чем Месси с Роналду за год

Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов 2017 года.

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший назван самым высокооплачиваемым спортсменом по итогам 2017 года. Боксер возглавил рейтинг издания Forbes.

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2017 Мейвезер-младший заработал 285 миллионов долларов, из которых 275 млн Флойду принес бой с бойцом ММА Конором Макгрегором.  Это позволило Мейвезеру легко опередить Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Лучшие футболисты современности в прошлом году заработали 111 и 108 млн соответственно.

В Топ-10 вошли:

  • Флойд Мейвезер (бокс) – $282 млн;
  • Лионель Месси (футбол) – $111 млн;
  • Криштиану Роналду (футбол) – $108 млн;
  • Конор МакГрегор (ММА) – $99 млн;
  • Неймар (футбол) – $90 млн;
  • Леброн Джеймс (баскетбол) – $85,5 млн;
  • Роджер Федерер (теннис) – $77,2 млн;
  • Стивен Карри (баскетбол) – $76,9 млн;
  • Мэтт Райан (американский футбол) – $67,3 млн;
  • Мэттью Стэффорд (американский футбол) – $59,5 млн.

Ранее стали известны правила в реванше Мейвезера и МакГрегора.

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