Рамос сорвался после вопроса о травмах Салаха и Кариуса

Капитан Реала Серхио Рамос прокомментировал травмы игроков Ливерпуля Мохаммеда Салаха и Лориса Кариуса в финале Лиги чемпионов.

Капитан мадридского Реала Серхио Рамос очень эмоционально отреагировал на информацию о том, что его обвиняют в специальном нанесении травм форварду Мохаммеду Салаху, а также голкиперу Лорису Кариусу в финале Лиги чемпионов.

“Черт возьми, травме Салаха уделяют там много внимания. Я не хотел говорить на эту тему, потому что все преувеличивают. Салах схватил меня за руку первым, я упал на другую сторону, и он травмировал другую руку, но теперь говорят, что я уложил его приемом из дзюдо.

Потом еще и Кариус заявил, что я нанес ему сотрясение. Осталось только Фирмино заявить, что он простудился после того, как на него упала капля моего пота.

Мы переписывались с Салахом, он был в нормальном состоянии. Он мог сыграть второй тайм, если бы ему сделали укол, я так делал несколько раз.

Когда подобное происходит с Рамосом, этому уделяется чуть больше внимания. Не знаю, потому ли, что давно играю за Реал или потому что давно побеждаю, но люди смотрят на это иначе”, – сказал Рамос.

Напомним, после столкновения с Рамосом в финале ЛЧ Салах покинул поле в первом тайме, а Кариус после удара Серхио локтем в голову сделал две ужасные ошибки, которые решили ход встречи.