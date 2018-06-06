Суммы призовых на следующий сезон Лиги чемпионов и Лиги Европы

УЕФА обнародовал схему распределения призовых для участников еврокубковых турниров.

УЕФА обнародовал систему распределения доходов в Лиге чемпионов и Лиге Европы сезона 2018/2019.

Лига Чемпионов

Валовый доход от ЛЧ, ЛЕ и Суперкубка УЕФА оценивается примерно в €3,25 млрд, а общий размер выплат участникам составит €2,55 млрд. Из них €2,04 млрд получат участники Лиги чемпионов и матча за Суперкубок УЕФА, а €510 млн пойдут клубам Лиги Европы.

Кроме того, из общей доли участников Лиги чемпионов будут сделаны следующие выплаты:

€50 млн в общую долю участников Лиги Европы;

€10 млн субсидий на выплаты солидарности клубам, которые в сезоне 2018/19 вылетят в квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Между участниками раунда плей-офф будет распределено €30 млн. Каждый вылетевший клуб получит фиксированную выплату в €5 млн. Для победителей специальных выплат не предусмотрено, зато они получат выплаты за участие в групповом этапе Лиги чемпионов. Прогнозируемая сумма – €1,95 млрд.

Каждый участник группового этапа ЛЧ получит от УЕФА по €15,25 млн. Бонус за каждую победу на групповом этапе составит €2,7 млн, за ничью – €0,9 млн. Неиспользованные средства (€0,9 млн с каждой ничьей) суммируются и перераспределяются среди участников группового этапа в пропорциональной зависимости от количества побед.

Выплаты участникам плей-офф:

Выход в 1/8 финала: по €9,5 млн;

Выход в 1/4 финала: по €10,5 млн;

Выход в 1/2 финала: по €12 млн;

Выход в финал: по €15 млн;

Победитель Лиги чемпионов дополнительно получит €4 млн;

Участники матча за Суперкубок-2018 получат еще по €3,5 млн, а победитель – дополнительно €1 млн.

Также клубы ждет распределение €585 млн согласно новому рейтингу. Он рассчитан на основе выступлений за 10 лет. Кроме баллов, набранных за этот период, начисляются бонусные баллы за победы в турнирах под эгидой УЕФА.

Еще €292 млн будет разделено согласно маркетинговому пулу. Эта предполагаемая сумма будет распределена согласно удельному весу каждого телевизионного рынка, представленного участниками Лиги чемпионов (начиная с группового этапа), а затем разбита между клубами, представляющими данную ассоциацию.

Также каждый чемпион страны, который не попадает в групповой турнир Лиги чемпионов или Лиги Европы, в дополнение к призовым за участие в каждом отборочном раунде получит €260 тыс.

Все участники квалификации Лиги чемпионов, не дошедшие до раунда плей-офф, получат:

За участие в предварительном раунде – €230 тыс;

За участие в первом отборочном раунде – €280 тыс;

За участие во втором отборочном раунде – €380 тыс;

За участие в третьем отборочном раунде – €480 тыс. (только клубы из Пути чемпионов, поскольку клубы из Пути представителей лиг, выбывшие в этом раунде, автоматически попадают в групповой этап Лиги Европы УЕФА и получают призовые этого турнира).

Для раунда плей-офф выплаты солидарности не предусмотрены, поскольку клубы получают призовые за участие в групповом этапе Лиги чемпионов или Лиги Европы.

Лига Европы

Валовый доход от ЛЧ, ЛЕ и Суперкубка УЕФА оценивается примерно в €3,25 млрд, а общий размер выплат участникам составит €2,55 млрд. Из них €2,04 млрд получат участники Лиги чемпионов и матча за Суперкубок УЕФА, а €510 млн пойдут клубам Лиги Европы.

Участники Лиги Европы от группового этапа до финала разделят между собой €560 млн. Каждый из 48 участников группового этапа получит примерно по €2,62 млн.

За каждую победу на групповом этапе клуб получит €570 тыс., а ничья принесет €190 тыс. Неиспользованные средства (€190 тыс. с каждой ничьей) будут суммированы и перераспределены среди клубов, выступающих на групповом этапе, в пропорциональной зависимости от количества одержанных побед.

Каждый победитель группы получит 1 миллион евро, а второе место в группе принесет клубу €500 тыс.

Клубы, вышедшие в плей-офф, могут дополнительно рассчитывать на следующие выплаты:

участие в 1/16 финала – по €500 тыс;

участие в 1/8 финала – по €1,1 млн;

участие в 1/4 финала – по €1,5 млн;

участие в 1/2 финала – по €2,4 млн;

участие в финале – по €4,5 млн;

победитель дополнительно получит €4 млн.

Кроме этого клубам достанется еще €84 млн согласно новому рейтингу, рассчитанному на основе выступлений за десятилетний период, а также выплаты за маркетинговый пул в размере €168 млн. Эта сумма будет распределена согласно удельному весу каждого конкретного телевизионного рынка.

Напомним, в финальном матче Лиги чемпионов мадридский Реал обыграл английский Ливерпуль со счетом 3:1 и стал 13-ти кратным обладателем трофея.