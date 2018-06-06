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Трансферное окно 2018: все о переходах в Бундеслиге

Немецкая Бундеслига сезон 2018/19. Факты ICTV рассказывают о топ-переходах в Бундеслиге и все трансферные новости.

Летнее трансферное окно в Европе открылось еще 1 июня, не исключением стал и чемпионат Германии по футболу.

Читайте: Трансферное окно 2018: все о переходах в АПЛ.

Бундеслига в сезоне 2018/19 стартует с 5 августа, а вот трансферное окно в Германии и ряде других европейских чемпионатов закроется в полночь 31 августа.

Факты ICTV будут следить и рассказывать о главных переходах этим летом в Бундеслиге.

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