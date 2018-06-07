Игрок Ливерпуля: Слова Рамоса – это глупость

Нападающий сборной Бразилии и Ливерпуля Роберто Фирмино прокомментировал слова Серхио Рамоса.

Нападающий Ливерпуля Фирмино прокомментировал слова капитана Реала Серхио Рамоса.

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Напомним, защитник мадридцев высмеял шум вокруг обвинение в умышленном нанесении травм игрокам Ливерпуля Мохаммеду Салаху и Лорису Кариусу в финале Лиги чемпионов.

“Не хочу ничего говорить по поводу слов Рамоса. Конечно, у него есть право, он же чемпион. Все в порядке. Мне кажется, он совершил глупость, но это в порядке вещей”, – приводит слова Фирмино ESPN.

Напомним, в финале Лиги чемпионов Ливерпуль уступил Реалу со счетом 1:3, а Рамос по ходу матча травмировал лучшего игрока красных Мо Салаха и нанес сотрясение мозга голкиперу мерсисайдцев Лорису Кариусу.

Ранее игроки Реала разозлили фанатов Ливерпуля из-за фото на Энфилде.

Фото: Liverpool FC.