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Манчестер Сити повесил ценник на Зинченко

Украинского хавбека Александра Зинченко хотят отдать в Наполи в качестве доплаты.

Манчестер Сити собирается включить в соглашение с Наполи по переходу Жоржиньо украинского полузащитника Александра Зинченко, информирует Napoli Magazine.

Руководство горожан готово выложить за бразильца €50 млн, но итальянцы требуют еще €20 млн.

Читайте: Трансферное окно 2018: все о переходах в АПЛ.

Поэтому Сити хочет предложить неаполитанцам Зинченко, чтобы возместить недостающую сумму.

Оба клуба оцениваются хавбека сборной Украины в €20 млн.

Ранее бразилец Фред перешел в Манчестер Юнайтед.

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