Донецкий Шахтер ответил на твит известного портала, где его пометили российским флагом.
Известный портал Sporf сильно ошибся в соцсети.
Читайте: Официально: Фред – игрок Манчестер Юнайтед.
На их официальной странице в Twitter был опубликован пост с топ-трансферами игроков, которые удалось осуществить Шахтеру за последние 5 лет. Возле Шахтер Донецк красовался российский флаг. На что сразу обратил внимание официальный аккаунт горняков, ответив – “Мы украинский клуб!”
Мы украинский клуб! Шахтер ответил на твит, где был отмечен российским флагом / 2 фотографии
Позже этот пост на Sporf в Twitter был удален.
Ранее сообщалось, что Манчестер Сити повесил ценник на Зинченко.
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