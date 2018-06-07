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Мы украинский клуб! Шахтер ответил на твит, где был отмечен российским флагом

Донецкий Шахтер ответил на твит известного портала, где его пометили российским флагом.

Известный портал Sporf сильно ошибся в соцсети.

Читайте: Официально: Фред – игрок Манчестер Юнайтед.

На их официальной странице в Twitter был опубликован пост с топ-трансферами игроков, которые удалось осуществить Шахтеру за последние 5 лет. Возле Шахтер Донецк красовался российский флаг. На что сразу обратил внимание официальный аккаунт горняков, ответив – “Мы украинский клуб!”

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Мы украинский клуб! Шахтер ответил на твит, где был отмечен российским флагом / 2 фотографии

Позже этот пост на Sporf в Twitter был удален.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити повесил ценник на Зинченко.

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