Жена футболиста сборной Португалии посоветовала игрокам мастурбировать на ЧМ

Жена голкипера сборной Португалии Руя Патрисио Вера Рибейро предложила футболистам команды методику, как бороться со стрессом и беспокойством во время ЧМ-2018.

Жена голкипера сборной Португалии по футболу Руя Патрисиу Вера Рибейро опубликовала книгу, в которой представлено исследование о личной жизни футболистов.

С ее помощью она обратилась к главному тренеру сборной Португалии Фернанду Сантушу с предложением разрешить игрокам мастурбировать перед поединками.

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Она убеждена, что “воздержание от половой активности не несет в себе ничего полезного”.

“Футболист не должен воздерживаться от секса перед матчами, но мы понимаем, что они не контактируют со своими семьями во время работы, что относится и к чемпионату мира в России”, – заявила Рибейро.

На ЧМ-2018 подопечные Фернанду Сантуша сыграют в одной группе с Испанией, Марокко и Ираном.

К слову, видео официального гимна чемпионата мира 2018 Live It Up появилось в сети.