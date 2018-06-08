Продюсер Бибера написал гимн ЧМ-2018 в России

Видео официального гимна чемпионата мира 2018 Live It Up появилось в сети.
В YouTube представили клип на официальный гимн чемпионата мира по футболу Live It Up. Видеоработа появилась на канале артиста Ники Джема, в нем певец вместе с голливудским актером Уиллом Смитом и албанской певицей Эрой Эстефи исполняют данную композицию. Также в клипе снялся бывший форвард Барселоны и сборной Бразилии Роналдиньо.
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Продюсированием композиции Live It Up занимался американец Томас Уэсли Пентц (он известен под псевдонимом Diplo), который писал треки для Джастина Бибера, Бейонсе, Бритни Спирс, Шакиры и Мадонны.
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Напомним, из-за чемпионата мира по футболу в России
в Нижнем Новгороде и Калининграде. запретили концерты певицы Земфиры
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