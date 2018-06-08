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Продюсер Бибера написал гимн ЧМ-2018 в России

Видео официального гимна чемпионата мира 2018 Live It Up появилось в сети.

В YouTube представили клип на официальный гимн чемпионата мира по футболу Live It Up. Видеоработа появилась на канале артиста Ники Джема, в нем певец вместе с голливудским актером Уиллом Смитом и албанской певицей Эрой Эстефи исполняют данную композицию. Также в клипе снялся бывший форвард Барселоны и сборной Бразилии Роналдиньо.

Читайте: Крутые постеры к ЧМ-2018 без сборной России от ESPN.

Продюсированием композиции Live It Up занимался американец Томас Уэсли Пентц (он известен под псевдонимом Diplo), который писал треки для Джастина Бибера, Бейонсе, Бритни Спирс, Шакиры и Мадонны.

Напомним, из-за чемпионата мира по футболу в России запретили концерты певицы Земфиры в Нижнем Новгороде и Калининграде.

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