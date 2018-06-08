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Свитолина прорекламировала Украину в Instagram

Элина Свитолина в Instagram развеяла миф об Украине своим иностранным фолловерам.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина после вылета из Ролан Гаррос приехала в родную Одессу.

Там теннисистка отдыхает на море и решила об этом рассказать своим фолловерам, параллельно прорекламировав Украину в социальной сети.

Читайте: Ломаченко сходил на ланч со Сталлоне.

“Этот пост посвящается всем, кто думает, что в Украине идет снег 365 дней в году”, – подписала снимок Элина.

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Свитолина прорекламировала Украину в Instagram / 2 фотографии

Ранее мы писали, что Свитолина приехала к бабушке поесть блинов.

Фотоelisvitolina.

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