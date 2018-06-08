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УЕФА оштрафовал турецкий клуб из-за рыжего кота

УЕФА оштрафовал турецкий Бешикташ из-за появления на поле кота во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской Баварией.

Во время матча Бешикташ – Бавария в 1/8 финала Лиги чемпионов на поле Водафон Арены в Стамбуле выбежал кот.

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Дисциплинарный комитет УЕФА оштрафовал Бешикташ на €34 тыс., трактуя инцидент как ненадлежащую организацию (статья 16 (1)), сообщает официальный сайт УЕФА.

Напомним, Факты ICTV подвели итоги финала Лиги чемпионов 2018, который состоялся в Киеве на НСК Олимпийский.

Фото: FC Bayern München.

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