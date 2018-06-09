6 тысяч украинцев едут на футбол в РФ

Около 6 тыс. украинцев приобрели на данный момент билеты на матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

– Мы можем подтвердить, что около 6 тыс. билетов были распределены для украинских болельщиков на сегодняшний день, – сообщили агентству Интерфакс-Украина в пресс-службе ФИФА.

При этом в ФИФА не уточняют, из каких конкретно регионов Украины приобретались билеты.

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По состоянию на 7 июня, было продано более 2,4 млн билетов на матчи чемпионата. Почти 872 тыс. билетов приобрели болельщики из России, 88,8 тыс. – из США, 72,5 тыс. – из Бразилии, 65,2 тыс. – из Колумбии, 62,5 тыс. – из Германии, 60,3 тыс. – из Мексики, 54 тыс. – из Аргентины, 43,6 тыс. – из Перу, 40,2 тыс. – из Китая, 36,3 тыс. – из Австралии, 32,3 тыс. – из Англии.

Как сообщалось, ФИФА запретила певице Чичериной выступать во время ЧМ-2018 из-за поддержки “ДНР”.