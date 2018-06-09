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Маленький Криштиану: мальчик в форме Реала обнял Роналду

Мальчик подбежал к футболисту Реала Криштиану Роналду, когда тот заходил в аэропорт.

Футболист Реала Кристиану Роналду обнял маленького болельщика и сфоткался с ним.

К слову, сборная Португалии сыграет на ЧМ в группе с Испанией, Марокко и Ираном.

Читайте: Мейвезер за один бой заработал больше чем Месси с Роналду за год

Напомним, Роналду во время Чемпионата мира в России будут охранять личные охранники.

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