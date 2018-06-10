В гостиницах городов ЧМ-2018 снизили цены из-за низкого спроса

В некоторых гостиницах в городах России, где пройдут матчи Чемпионата мира по футболу, появились номера по обычным не завышенным ценам.

Об этом со ссылкой на сервис OneTwoTrip сообщает РБК.

– В системах онлайн-бронирования сейчас представлены предложения не только от небольших гостиниц, но и крупных сетевых отелей, которые за редким исключением не использовали этот канал продаж ранее. Изменение их позиции может быть связано с аннуляцией групповых бронирований, не соответствующим первоначальным ожиданиям спросом, а также завышенными на первом этапе ценами, оттолкнувшими болельщиков, – рассказал руководитель гостиничного направления сервиса OneTwoTrip Максим Карауш.

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Тенденцию подтвердила и директор по маркетингу сервиса Ostrovok.ru Наталья Радченкова: по её словам, количество вариантов размещения по сравнению с мартом 2018 года выросло на 20–91%, в зависимости от города проведения матча.

Как сообщалось, ФИФА запретила певице Чичериной выступать во время ЧМ-2018 из-за поддержки “ДНР”.