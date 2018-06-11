ЧМ-2018: в России таксисты проломили череп французском туристу

В российском Санкт-Петербурге два иностранца стали жертвами грабителей.

В Санкт-Петербурге за несколько дней до старта чемпионата мира по футболу пострадал турист из Франции. Как сообщает сайт fontanka.ru, иностранец стал жертвой таксиста, который был недоволен оплатой и забрал нужную сумму силой, а затем выбросил туриста из авто.

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Избитого 38-летнего француза доставили в больницу 9 июня. Мужчину с черепно-мозговой травмой, проломленным черепом, сломанным носом и разбитым лицом сразу поместили в реанимацию.

Вечером стало известно, что пострадал еще один 37-летний турист из Франции. В пять утра он столкнулся с невысоким мужчиной в кожаной куртке, который отобрал у туриста недорогой телефон и 5,5 тысячи рублей. По факту обоих нападений возбуждены уголовные дела о разбое.

К слову, в гостиницах городов ЧМ-2018 снизили цены из-за низкого спроса.