Динамо начнет новый сезон УПЛ при пустых трибунах

Динамо наказали за поведение своих болельщиков в заключительной встрече чемпионата Украины против Шахтера.
КДК ФФУ рассмотрел поведение болельщиков во время матча 32-го тура УПЛ сезона 2017/2018 Динамо – Шахтер.
Как сообщил бывший член Исполкома ФФУ Артем Франков в своем Twitter, Динамо наказано штрафом в 500 тыс. гривен, а также одним матчем при пустых трибунах.
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Динамо может подать апелляцию, однако в этом случае, по информации журналиста, наказание может быть распространено и на следующий домашний матч против Шахтера в 3-м туре.
Напомним, что ультрас Динамо использовали пиротехнику и бросали ее на поле, а после финального свистка выбежали на поле и даже напали на защитника горняков Ярослава Ракицкого.
К слову, стал известен календарь первого этапа украинской Премьер-лиги в сезоне 2018/2019.
Фото: УНИАН.