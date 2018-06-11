Москванаш! Что было бы, если Шевченко и Ко поехали на Мундиаль в РФ

Факты ICTV решили пофантазировать, что было бы, если бы сборная Украины по футболу пробились на ЧМ в Россию.

10 октября 2017, когда сборная Украины в заключительном матче группового этапа уступила дома хорватам 0:2, стало известно, что подопечные Шевченко на российский чемпионат мира не едут.

Тогда, болельщики в соцсетях разделились на два лагеря. Первые ругали сине-желтых за провальную игру в отборе, другие радовались, что это и был хитроумный план Федерации футбола – занять в группе третье место, после Исландии и Хорватии и не претендовать даже на потенциальную пропуск на ЧМ в матчах плей-офф.

“Совпадение? – Не думаю”

После пролета в отборе Украина с чистой совестью могла приступать к бойкоту ЧМ-2018, призывая при этом и другие страны. Как и США с Канадой, которые тоже не смогли выйти из своих групп. “Совпадение? – Не думаю” – пестрели посты в Twitter и Facebook пользователей. Три сборные сразу же заподозрили в умышленном невыходе на чемпионат мира в России по политическим мотивам.

Как бы там ни было, но спортсменов трудно заставить отказаться от участия в турнирах такой величины. Для них это не только престижный турнир, но и прекрасная возможность повесить на себя неплохой ценник. Поэтому, вероятность умысла непопадания можно отклоненить и просто смириться с тем, что Исландия и Хорватия в отборе были на голову сильнее.

Штраф и бан от ФИФА на несколько лет.

Тем не менее, если бы сине-желтым в каких-то моментах больше сопутствовала удача и они таки получили билет на Мундиаль, то точно не смогли бы его бойкотировать. ФИФА в этом вопросе категоричны – штраф и бан на несколько лет с невозможностью проводить соревнования под эгидой организации. Один из принципов существования ФИФА – исключительная независимость национальных футбольных федераций, входящих в ФИФА, от любой формы государственного воздействия. И этим организация пользуется часто: Греция в 2006 году, Перу в 2008 году, Ирак в 2009 году, Сальвадор и Нигерия в 2010 году и другие.

Факты ICTV решили пофантазировать, что было бы, если бы Шевченко и компания таки пробились на ЧМ в Россию и сейчас уже паковали бы чемоданы на Самару, Москву или Саранск.

Во-первых, инстаграмы наших футболистов сейчас бы пестрели не снимками с “заслуженного” отдыха на Мальдивах, в Турции или Диснейленде, а демонстрировали плодотворную и кропотливую работу в подготовке к турниру.

Не исключено, что на отдых пятерка сборников все же взяла бы курс, но только из-за непопадания в конечную заявку на Мундиаль. Было бы место более возмущению, чем слезам.

В список мог бы попасть автор самой странной замены всего Евро-2016 и гарант георгиевской ленты Зенита – Анатолий Тимощук. Скажете, при чем здесь Тимо? – Все просто! Толику только 39, а самому старшему игроку на ЧМ – египтянину Есса Эль-Хадари – 45. А еще он не успел отобрать у всех футболистов их футболки для своей коллекции. Хотя, нет, шутим, еще один выход Тимощука за сборную нанес бы фанатам мощный удар ниже пояса и абсолютную апатию к сборной. Поэтому, Тимоха мог бы выполнить замечательную функцию “засланного казачка” в России. Проконсультировать Андрея Николаевича по многострадальному стадиону Зенита – Крестовскому – где лучше не ходить, чтобы не попасть в лужу, или куда дели ядовитую плесень, с которой годами боролись на Зенит-Арене.

Теоретически, в сборную можно было вызвать украинского льва с испанского Альбасете и грозу фанов Райо Вальекано – Романа Зозулю. Без него поездка в Россию не была бы такой яркой. Можно только представить, Зозуля в аэропорту Шереметьево или Пулково с украинским гербом на груди, и как росЗМИ плюются желчью об оккупации главных аэропортов “матушки” украинобандеровцами.

А еще Роман мог бы устроить добротный баттл с российским рэпером L’One. Первая попытка футболиста и певца была засчитана осенью 2016 года, но не вышла дальше за рамки социальных сетей. Поэтому, на ЧМ-2018 история могла бы приобрести продолжение. Например, оба могли бы заявиться на Versus Battle и посоревноваться, кто лучший в словесных выражениях.





#Москванаш! Что было бы, если Шевченко и Ко поехали на Мундиаль в РФ / 3 фотографии

Кто, кто, а голкипер киевского Динамо Денис Бойко в список сборной точно бы попал, третьим стражем ворот. И мог бы запомниться неплохим перфомансом с нашими фанатами на трибунах. Бойко-пиротехник, так Дениса прозвали в 2013 году, когда Днепр праздновал победу над донецким Шахтером. Тогда игрока наказали штрафом в размере 25 тыс. гривен. Но это еще далеко не все. Протестовать против несправедливых действий соперников и арбитров наш вратарь может просто со скамейки запасных. Стоит только вспомнить его неприличный жест в матче против Словении.

Следует напомнить, что на стадионах РФ развевался бы наш флаг и звучал гимн. Положив руки на сердце, наши сборники затягивали бы “Ще не вмерла”, как минимум, в трех матчах. Все кроме Ярослава Ракицкого. Уж повелось, что хоть мы и поющая нация, всегда найдутся те, кого не одарил Боженька этим талантом.

Или же Ярик горячий фанат аргентинца Лионеля Месси. Звездный форвард Барселоны тоже осознанно не поет гимн. “Поешь ты его, или нет – это ничего не меняет”, – как-то заметил Месси. Если бы сборная в группе сошлась с подопечными Сампаоли, тогда бы мы знали наверняка, чьей футболкой пополнилась бы коллекция обладателя золотых мячей.

Место ветерана в нынешней сборной занял бы 36-летний Руслан Ротань. И, в отличие от Анатолия Тимощука, Ротаня выпустили бы точно не в добавленное время третьего матча. Ну и полузащитник Динамокаши бы не испортил в стане сине-желтых. И, возможно, положит мощную пушку со стандарта в какой-то игре. А перед каждым матчем рассказывал бы журналистам о прекрасной атмосферу в команде. Здесь ничего нового.

В Мундиале принял бы участие и единственный представитель Украины в АПЛ, хавбек Манчестер Сити Александр Зинченко. Если не на поле, то точно со скамейки запасных Саша мог бы почитать рэпчик арбитру или кому-то из соперников. И тогда, возможно, у них бы пропал дар речи и они сдались бы без боя. Еще один талант футболиста вы можете оценить сами.

Ранее 21-летний футболист так заигрался в чемпиона Англии, что провалил сессию в Сумском университете, но Зину с ВУЗа решили не выгонять. Поэтому представьте, что наш вечно улыбающийся мальчик между матчами и тренировками вынужден был бы гонял в Сумы на экзамены. Впрочем, это не единственное чем бы Саша занялся в сборной. На пару с Малиновским, он мог бы развлекать в свободное время Ротаня с Коноплянкой.

Кировоград и Полтава, Против старого света Манчестер Сити @Azinchenko17 , Генк @malinovskyi_18

Или вариант Опыт против pic.twitter.com/dAJAdB89Ud — Yevhen Konoplyanka (@kono10official) 20 березня 2018 р.

После матча с Албанией Евгений Коноплянка заявил, что сборная чувствовала себя будто на пляже. По мнению болельщиков, такое ощущение сине-желтых не покидает еще с 2016 года. Однако, скорее всего в матчах на мундиале они бы почувствовали песчаную бурю в пустыне. Особенно в матчах против команд первой 30-ки. Коноплянка бы однозначно стал героем какой-то встречи, например фотожаб, как это было после провального матча с Исландией, когда Коно не забил пенальти.





#Москванаш! Что было бы, если Шевченко и Ко поехали на Мундиаль в РФ / 3 фотографии

Участие на ЧМ мира в России могло бы быть еще одной возможностью для наших болельщиков помечтать, о поднятии сине-желтого на куполе Кремля, взятие Москвы без боя, российские стадионы, которые обернуты в цвета нашего флага и тому подобное. Таких вариантов для фантазии не счесть. А вишенкой на тортике – поднятие кубка ЧМ в сердце Москвы на Лужниках Шевченко и Ко. К сожалению, последний пункт вероятный пока только на Playstation.

А если серьезно, то можно поблагодарить наших ребят за то, что сохранили нервы наших болельщиков на целый месяц, особенно после блеклой игры с Марокко и победы над 58-й сборной в рейтинге ФИФА – Албанией. Ведь вполне возможно, что мог повториться сценарий Евро-2016, когда наши ребята не просто завершили группу с нулевым поинтом, но и не удосужились бы даже на гол престижа на чемпионате. В стране агрессора это было бы вдвойне досадно и обидно.