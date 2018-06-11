Самый толстый футболист ЧМ-2018 похвастался прессом

Защитник сборной Панамы Роман Торрес необычно отреагировал на вопрос журналиста о его весе.

Защитник сборной Панамы Роман Торрес отреагировал на вопрос журналиста, не мешает ли ему статус самого тяжёлого футболиста чемпионата мира в России.

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Вес Торреса составляет 99 кг, однако он решил не отвечать вербально на вопрос журналиста, а продемонстрировал свой пресс.

RT Y LIKE. ¡EL PODER DEL MAZINGER! Momento en el que Román Torres responde una pregunta sobre su peso pic.twitter.com/zKuruyztja — Deportes RPC (@deportes_rpc) 10 июня 2018 г.

Сборная Панамы, которая впервые в истории квалифицировалась в финальную стадию Мундиаля, на групповом этапе встретится с Бельгией, Англией и Тунисом.

Ранее английский футболист запретил семье ехать на ЧМ в Россию из-за расизма.

Фото та Відео: Deportes RPC.