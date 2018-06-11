Певец, который высмеял россиян, выступит на открытии ЧМ-2018

Британский певец Робби Уильямс откроет чемпионат мира по футболу.
Британский певец Робби Уильямс, в 2016 году в клипе высмеял жизни богатых россиян, обогащаются за счет всей нации, тратя деньги на собственные прихоти, выступит на церемонии открытия ЧМ-2018 в России.
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Компании Уильямсу составит оперная дива Аида Гарифуллина. Также в церемонии примет участие легенда сборной Бразилии Роналдо.
Открытие ЧМ-2018 состоится 14 июня в 17:30 в Москве на Лужниках. Первый матч на турнире сыграют сборные России и Саудовской Аравии – в 19:00.
Ранее видео официального гимна чемпионата мира 2018 Live It Up появилось в сети.
Фото: robbiewilliams.
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