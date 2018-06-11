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Свитолина упала в рейтинге WTA

Элина Свитолина потеряла рейтинговые очки за вылет из Ролан Гаррос.

Украинка Элина Свитолина потеряла четвертую строчку в рейтинге WTA – ведущих теннисисток планеты.

В обновленном рейтинге WTA, который опубликован в понедельник, украинка опустилась с четвертого места на пятое.

Напомним, что Свитолина не смогла защитить прошлогодние очки на Ролан Гаррос, прекратив борьбу в третьем круге. Прошлогодний результат Элины – выход в четвертьфинал. Таким образом, Свитолина уступила четвертое место американке Слоун Стивенс – финалистке нынешнего Открытого чемпионата Франции.

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Вторая ракетка Украины – Леся Цуренко благодаря неплохому выступления во Франции поднялась в рейтинге на пять позиций и теперь занимает 34-е место.

В сотне также Екатерина Козлова – 65-е место и Екатерина Бондаренко – 90-е.

Ранее Элина Свитолина в Instagram развеяла миф об Украине своим иностранным фолловерам.

Фото: WTA.

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