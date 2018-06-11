PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Трансферное окно 2018: все о переходах в Серии А/

Трансферное окно 2018: все о переходах в Серии А

Итальянская Серия А сезон 2018/19. Факты ICTV рассказывают о топ-переходах в Серии А и все трансферные новости.

В итальянской Серии А открылось летнее трансферное окно 1-го июня и продлится до 18-го августа.

Читайте: Трансферное окно 2018: все о переходах в Примере.

Чемпионат Италии среди команд Серии А в сезоне 2018/19 стартует 19-го августа, а завершится 26 мая 2019 года. Суперкубок Италии-2018 разыграют 12 августа.

Факты ICTV будут следить и рассказывать о главных переходах этим летом в итальянском чемпионате.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка