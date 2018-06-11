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Тренера сборной Аргентины обвинили в сексуальных домогательствах к повару

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли обвинили в сексуальных домогательствах.

За считанные дни до старта чемпионата мира в рядах сборной Аргентины назревает грандиозный скандал. Главный тренер альбиселесте Хорхе Сампаоли на родине подозревается в сексуальных домогательствах к повару команды.

Аргентинская футбольная ассоциация (AFA) в курсе о происшествии и старается всячески его замять. По информации Realpolitik, пострадавшей даме была предложена крупная сумма денег за молчание.

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В то же время президент AFA Клаудио Тапия всерьез рассматривает вариант об увольнении Сампаоли перед стартом ЧМ-2018. Даже если это не произойдет, специалист наверняка оставит пост после турнира.

Ранее жена голкипера сборной Португалии Руя Патрисио Вера Рибейро предложила футболистам команды методику, как бороться со стрессом и беспокойством во время ЧМ-2018.

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