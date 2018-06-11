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Украинская фитнес-модель поразила жюри на турнире в Испании

Украинская фитнес-модель Людмила Насонова стала чемпионкой турнира Olympia Amateur Spain.

Украинская фитнес-звезда и модель Людмила Насонова завоевала золото в категории фитнес-бикини на турнире Olympia Amateur Spain. Чемпионат проходил 8-10 июня в городе Аликанте, Испания.

Победа в своей категории принесла спортсменке право на pro-card – документ спортсмена-профессионала.

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Статус профессионального спортсмена теперь позволяет Людмиле соревноваться с сильнейшими атлетками планеты.

“Сегодня я исполнила свою мечту, это была программа максимум! Спасибо всем большое! Я счастлива!”, – поделилась эмоциями чемпионка.

Следующий турнир Людмилы, уже в категории профессионалов, пройдет в Лиссабоне в июле.

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Украинская фитнес-модель поразила жюри на турнире в Испании / 6 фотографий

Людмила Насонова – чемпионка любительской Олимпии-2017, вице-чемпионка Европы – 2017, чемпионка Украины – 2017.

Ранее сексуальная фитнес-модель из Колумбии Анллела Сагра порадовала своих фолловеров очередным откровенным фото.

Александр Козачок.

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