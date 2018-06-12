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Дэвид Хэй завершил карьеру боксера

Бывший чемпион мира в тяжелом и супертяжелом весе Дэвид Хэй принял решение о завершении карьеры боксера.

Девід Хей

37-летний Дэвид Хэй принял решение о завершении профессиональной карьеры после поражения от Тони Беллью в пяти раундах.

Напомним, профессиональную карьеру Дэвид Хэй начал в 2002 году. Он становился чемпионом мира в первом тяжелом весе по версиям WBC (2007—2008), WBA (2007—2008), WBO (2008), а также авторитетного журнала The Ring (2007—2008), чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBA (2009—2011).

В 2011 году британец уступил Владимиру Кличко в бою за титулы WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring.

Профессиональную карьеру Дэвид Хэй закончил с 28 победами и четырьмя поражениями.

К слову, в 2013 году Дэвид Хэй уже собирался уйти из бокса из-за операции на сухожилиях правого плеча.

В 2011 году Дэвид Хэй также объявлял о завершении боксерской карьеры.

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