Лопетеги – новый главный тренер Реала

Мадридський Реал оголосив, що новим наставником команди стане Хулен Лопетегі.

Нинішній головний тренер збірної Іспанії Хулен Лопетегі після чемпіонату світу-2018 очолить мадридський клуб.

Про це повідомляє офіційний сайт Реала.

З 51-річним фахівцем підписано контракт терміном на три сезони.

Лопетегі тренує збірну Іспанії з 2016 року. При ньому команда провела 19 матчів і не програла жодного (13 перемог, 6 нічиїх).

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Нагадаємо, Зінедін Зідан оголосив, що йде з Реала наприкінці травня після того, як втретє поспіль виграв з клубом Лігу чемпіонів.