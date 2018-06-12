PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Неймар разбил Коутиньо яйцо об голову: сборная Бразилии устроила яичную битву/

Неймар разбил Коутиньо яйцо об голову: сборная Бразилии устроила яичную битву

Бразильские футболисты в шуточный способ поздравили с днем рождения Филиппа Коутиньо.

У футболиста сборной Бразилии Филиппе Коутиньо 12 июня день рождения. Коллеги по национальной команде решили поздравить его традиционным для Бразилии способом — разбив о голову яйцо.

Пока полузащитник отдыхал на газоне после тренировки, нападающий сборной Неймар подкрался сзади и разбил несколько яиц о голову товарища.

Читайте: Лопетеги – новый главный тренер Реала

Затем досталось и самому Неймару. Похоже, Марсело забросил ему яйцо в шорты.

Напомним, Неймар снялся в эротическом рекламном видео вместе со своей девушкой.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка