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Свитолина отказалась ехать в Россию

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина отказалась от участия в престижном WTA-турнире Moscow River Cup.

Так, пятая ракетка мира попала в список участниц Moscow River Cup, однако решила не ехать в Россию, сообщает Большой теннис Украины.

Соревнования на грунтовых кортах столицы РФ запланированы с 23 по 28 июля, через неделю после окончания Wimbledon.

Теперь, согласно опубликованной заявке турнира, в российской столице в одиночном разряде из украинок планирует выступить Катерина Козлова, которая попадает в основу, а в квалификацию может пройти Ангелина Калинина.

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К слову, 24-летняя Козлова вернулась в тур в конце мая после того, как пропустила два месяца из-за травмы колена, а 21-летняя Калинина в этом сезоне пока играла исключительно на грунте.

Кстати, турнир Moscow River Cup заменил в календаре WTA соревнования в Бостаде (Швеция).

Напомним, Свитолина победила в финале турнира WTA.

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