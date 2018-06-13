Путин использует ЧМ-2018, чтобы обмануть мир – вице-премьер

Россия хочет отвлечь внимание от агрессивной политики Кремля.

Российская Федерация хочет использовать Чемпионат мира по футболу, который стартует в стране 14 июня и продлится до 15 июля 2018 года, чтобы обмануть весь мир “своим срежиссированным фарсом”.

Об этом написала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в своем Twitter.

– Это возмутительное лицемерие – праздновать честную игру в стране, которая не уважает никаких правил. Россия хочет обмануть мир своим срежиссированным фарсом, – написала вице-премьер.

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Как известно, Charlie Hebdo выпустил номер с карикатурой, на которой Путин на танке играет в футбол.