Робби Уильямсу запретили петь о российских олигархах на открытии ЧМ 2018

Певец Робби Уильямс не будет исполнять песню Party Like A Russian на открытии Чемпионата мира по футболу в России.

Певца Робби Уильямса попросили не исполнять песню Party Like A Russian, которая рассказывает о российских олигархах, на открытии Чемпионата мира по футболу в России, сообщает Reuters.

– Я бы с удовольствием исполнил Party Like A Russian. К сожалению, меня попросили этого не делать… Вообще-то это никак не связано с просьбой. Дело в том, что я буду исполнять свои главные хиты, которые наиболее широко известны, – сказал Уильямс.

После выхода песни в 2016 году, прокремлевские СМИ критиковали ее текст.

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К слову, французский сатирический журнал Charlie Hebdo выпустил номер с карикатурой, посвященной старту ЧМ-2018 в России, на обложке.