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Усик – Гассиев может не состояться

Чемпион мира по версиям IBF и WBA Super в первом тяжелом весе Мурат Гассиев может провести бой 21 июля с небитым американцем Эндрю Табити.

Финальный бой всемирной боксерской суперсерии WBSS между чемпионом мира в тяжелом весе украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым может не состояться.

Об этом пишет авторитетный интернет-ресурс Boxing Talk.

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По информации издания, поединок находится под угрозой срыва из-за недовольства команды Гассиева. Промоутеры российского боксера раскритиковали Александра Усика и его менеджеров по причине затянувшихся переговоров об организации вечера бокса.

По данным источника, вместо боя с украинцем Гассиев может 21 июля выйти против американца Эндрю Табити.

Ранее Усик открыл двери своего тренировочного лагеря в Барселоне.

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