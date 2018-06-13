Открытие ЧМ в России бойкотируют все лидеры Запада

На открытие ЧМ-2018 в России приедут 17 глав стран, список которых состоит в основном из стран СНГ и Латинской Америки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал журналистам 17 стран, главы которых посетят церемонию открытия Чемпионата мира по футболу 14 июня на стадионе Лужники в Москве.

Как сообщает Meduza, cписок в основном состоит из стран СНГ и Латинской Америки.

На открытие чемпионата приедут лидеры Азербайджана, Армении, Беларуси, Боливии, Казахстана, Киргизии, Ливана, Молдовы, Панамы, Парагвая, Руанды, Саудовской Аравии, Таджикистана и Узбекистана.

Кроме того, в списке Пескова присутствуют два государства, не признанные большинством стран мира – Абхазия и Южная Осетия.

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КНДР будет представлять председатель президиума Верховного народного собрания Ким Ен Нам.

Напомним, вице-премьер-министр Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Россия хочет обмануть мир с помощью мундиаля.