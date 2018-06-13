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Сборная Испании уволила Лопетеги за день до начала ЧМ-2018 по футболу

Испанской федерации не понравились планы тренера поработать в Реале.

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги уволен со своей должности.

Об этом стало известно по ходу специально созванной пресс-конференции, передает журналист Эд Ааронс в Twitter.

Сообщается, что испанская федерация решила уволить Лопетеги после того, как тренер принял решение возглавить мадридский Реал.

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Напомним, вчера, 12 июня, Реал объявил, что новым наставником команды станет Лопетеги.

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